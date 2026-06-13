(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - Il corpo di un altro alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco. E' il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi Nord-occidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti Quattromila nella zona della Valle d'Aosta: ieri, tre alpinisti trentini sono precipitati dalla parete Nord del Gran Paradiso (4.061 metri), altri due sono morti questa mattina sul Mont-Maudit (4.465 metri), nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tyndall, lungo la via normale italiana del Cervino (4.478 metri). (ANSA).