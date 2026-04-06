(ANSA) - TRIESTE, 06 APR - E' morto Sergio Pacor, politico, uomo impegnato nelle attività culturali e sportive e avvocato difensore di Franco Basaglia. Nato a Trieste il 10 aprile 1938, aveva dunque 87 anni. Pacor si è spento all'ospedale di Cattinara dove era ricoverato da pochi giorni in seguito al peggioramento delle condizioni di salute. Pacor dagli anni '70 fino al 2011 circa ha ricoperto numerose cariche politiche: sempre di fede repubblicana, fu Vicesindaco di Trieste, assessore in Provincia, consigliere comunale per più mandati; laureato in legge nel 1964, era divenuto nel tempo cassazionista ed era stato coordinatore del collegio di difesa dello psichiatra Franco Basaglia nelle sue controversie giudiziarie dopo le tante riforme che aveva avviato nella gestione dei manicomi. Pacor si era anche occupato della questione dell' impianto siderurgico di Servola (Trieste), la Ferriera, nelle tante vicissitudini e cambi di proprietà; si era impegnato nella gestione di alcune società sportive ed era stato anche presidente del Teatro stabile Domenico Rossetti. (ANSA).