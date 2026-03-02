(ANSA) - TARANTO, 02 MAR - E' morto Loris Costantino, l'operaio di 26 anni della ditta di pulizia Gea Power dell'indotto ex Ilva precipitato questa mattina da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo confermano fonti dell'Asl. Acciaierie d'Italia inAmministrazione straordinaria in una nota esprime "profondo cordoglio per la tragica scomparsa" di Loris Costantino, lavoratore dell'impresa appaltatrice Gea Power, "impegnato in attività di pulizia all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto". AdI in As comunica che "sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e ribadisce la piena collaborazione con le autorità competenti, al fine di mettere a disposizione ogni elemento utile all'accertamento dei fatti". (ANSA).