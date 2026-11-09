(ANSA) - ROMA, 09 NOV - L'autore della strage di Cracovia è morto. Lo rende noto la polizia polacca. Il giovane polacco di 24 anni, rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia, è deceduto questa mattina in ospedale. "Vi informiamo che l'autore dei tragici eventi è deceduto questa mattina in ospedale", ha comunicato su X la polizia del voivodato della Piccola Polonia (nel sud del Paese), di cui Cracovia - polo turistico di spicco della Polonia - è il capoluogo. La notizia è stata confermata anche dal dirigente della Piccola Polonia, Krzysztof Klęczar, a TVN24. "Alle 4:30 del mattino, l'autore dell'attentato è deceduto in uno degli ospedali di Cracovia", ha dichiarato Klęczar. Ha inoltre aggiunto che "le condizioni degli altri feriti - attualmente 15 sono ricoverati in sei ospedali di Cracovia - rimangono invariate". (ANSA).