(ANSA) - ROMA, 23 GEN - È morto l'attore Carlo Cecchi. Nato a Firenze nel 1939, aveva quasi 87 anni che avrebbe compiuto il 25 gennaio. Grande interprete di teatro e di cinema, grande amico di Elsa Morante, si aggiudicò nel 2007 anche il premio Gassman. Tra le interpretazioni si ricordano il suo Ivanov di Anton Cechov, di cui fu regista e protagonista e nel cinema Morte di un matematico napoletano di Mario Martone. Dal carattere schivo, ha sempre preferito il rapporto diretto con il pubblico. Ha lavorato con grandi registi come Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Ferzan Ozpetek, Pupi Avati. Nel 2013 Valeria Golino lo aveva scelto come coprotagonista per il suo esordio alla regia in Miele. È stato trovato morto nella sua casa di Campagnano (Roma) dalla cameriera, secondo quanto si apprende da persone che a lui erano vicine. "Una morte inaspettata", viene detto. (ANSA).