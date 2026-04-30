(ANSA) - SIENA, 30 APR - E' morto la notte scorsa in ospedale a Siena per le gravi ferite causate da un incidente stradale sull'A1 il 25enne Pietro Bellato, di Montegrotto Terme (Padova): l'auto su cui viaggiava fu travolta dal carico caduto da un Tir il pomeriggio del 28 aprile. L'incidente avvenne sulla carreggiata nord tra i caselli di Chiusi (Siena) e Monte San Savino (Arezzo), tratto che rimase chiuso dal pomeriggio e anche la notte dopo. Il giovane fu ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Siena con gravissimi lesioni subite nell'auto schiacciata proprio dal carico caduto. Secondo prime ricostruzioni della Polstrada, il 25enne stava viaggiando insieme alla compagna, una 24enne, quando un autoarticolato carico di bobine di carta ha perso il carico. Le bobine hanno invaso la carreggiata travolgendo in pieno l'auto dei due giovani. I vigili del fuoco hanno tirato fuori dalle lamiere entrambi i feriti, poi trasportati in ospedale. Anche la fidanzata 24enne era grave ma non in pericolo di vita, mentre le condizioni di Bellato sono apparse fin da subito critiche. Il conducente del Tir, circa 50 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale colposo. (ANSA).