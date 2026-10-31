(ANSA) - FROSINONE, 31 OTT - Un operaio edile di 38 anni di Itri (Latina) è morto questa mattina nell'ospedale Spaziani di Frosinone dove era ricoverato da due giorni per le ferite riportate nella caduta dal tetto della palestra nella scuola Maiuri del capoluogo ciociaro. L'operaio, era nativo di Ischia e lavorava per un'impresa edile di Itri impegnata nei lavori di manutenzione del plesso scolastico. Delle indagini si sta occupando la Polizia di Stato ed il personale medico dello Spresal che ha effettuato i rilievi con cui ricostruire la dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle misure di sicurezza. (ANSA).