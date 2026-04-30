(ANSA) - ROMA, 30 APR - E' morto Craig Venter, lo scienziato-imprenditore americano che nel 2000 con la sua piccola azienda, Celera, aveva sfidato e battuto sul tempo il gigantesco Progetto Genoma Umano nell'ottenere la prima mappa del genoma umano. Da lì è nata la stretta interazione fra biologia e computer che dieci anni più tardi lo aveva portato a realizzare la prima cellula sintetica. Venter è morto a San Diego all'età di 79 anni per tumore che gli era stato diagnosticato recentemente. Lo comunIca l'istituto che porta il suo nome, il J. Craig Venter Institute, del quale Venter è stato fondatore, presidente e amministratore delegato. (ANSA).