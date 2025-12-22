(ANSA) - LOS ANGELES, 21 DIC - E' morto all'età di 46 anni l'attore statunitense James Ransone, noto soprattutto per la sua interpretazione dello spacciatore Ziggy Sobotka nella serie poliziesca americana 'The Wire'. Secondo l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, Ransone si è suicidato. Attore caratterista che spesso interpretava uomini dal passato travagliato, Ransone ha recitato anche in diversi film di Hollywood, tra cui gli horror 'It - Capitolo due' e 'Black Phone'. (ANSA).