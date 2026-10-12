(ANSA) - SIENA, 12 OTT - Ci sono 12 sequenze di 'ombre' compatibili con la presenza di una o più persone nell'area cieca all'ingresso di vicolo Monte Pio, a Siena, in un tempo di circa dieci minuti - tra le 20,04 e le 20,14 - del 6 marzo 2013, quando morì l'ex capo comunicazione di Mps David Rossi precipitando dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca. E' quanto emerge dalle conclusioni della relazione del Ris dei Carabinieri dedicata all'analisi dei filmati di videosorveglianza e alla simulazione effettuata sul posto il 22 giugno 2026. Secondo quanto riportato nella relazione di 74 pagine, illustrata stamani alla Commissione parlamentare d'inchiesta-bis sulla morte di Rossi, l'esame del video ha permesso di individuare '12 macro-eventi' caratterizzati da attenuazioni della luminosità sulla parete in marmo bianco in fondo al vicolo, in corrispondenza del passaggio delle automobili in via dei Rossi. Fenomeni che, secondo l'analisi, non sarebbero riconducibili ad artefatti visivi, difetti digitali o disturbi da compressione. Ma sarebbero compatibili con l'interposizione di corpi opachi di forma antropomorfa, ossia verosimilmente persone, tra i fari dei veicoli e la parete. La verifica sperimentale, condotta attraverso rilievi tridimensionali con laser scanner e la riproduzione delle condizioni di ripresa, ha individuato cinque possibili posizioni, indicate come stazioni A, B, C, D ed E, compatibili con la proiezione delle ombre osservate nel filmato del 2013. Un elemento rilevante riguarda la possibile visuale sul corpo di David Rossi, precipitato dalla finestra della sede di Rocca Salimbeni e rimasto a terra nel vicolo. (ANSA).