(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 SET - Procura di Larino e Squadra Mobile di Campobasso proseguono senza sosta le indagini sul 'giallo di Pietracatella', mamma e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, uccise con la ricina nello scorso dicembre. Ieri pomeriggio in Questura si è tenuto un vertice operativo per fare il punto sull'inchiesta, stabilire i prossimi passi da compiere e quali altre persone sentire. Erano presenti la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, e il capo della Squadra Mobile, Marco Graziano. Intanto nelle ultime ore è stata convocata come persona informata dei fatti anche una conoscente dell'insegnante amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. (ANSA).