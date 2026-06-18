(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 GIU - Super esperti dalla Germania per cercare tracce di ricina e svolgere accertamenti più approfonditi sul veleno che ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi nel dicembre scorso. Gli investigatori italiani che lavorano per fare luce sul giallo di Pietracatella saranno affiancati dal 'Robert Koch Institute' di Berlino. La Procura di Larino ha nominato nuovi consulenti e tra questi il direttore del centro tedesco, Christian Herzog. Il prossimo 29 giugno al Centro Antiveleni Tossicologico 'Maugeri' di Pavia ci sarà un nuovo incontro per il conferimento degli incarichi. Gli esperti della Germania parteciperanno anche a un sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce di ricina, oltre a fornire informazioni sulla casistica tedesca legata a questo veleno. Viene coinvolta anche la Polizia tedesca del Bka. La nomina di nuovi consulenti è stata notificata in queste ore dalla procura alle parti, indagati e parenti delle vittime. Stando a quanto si apprende la decisione è legata al fatto che in Germania le metodiche per l'accertamento della ricina sarebbero già particolarmente sviluppate. Gli esperti di Berlino faranno quindi esami approfonditi sui reperti biologici delle vittime e anche su campioni prelevati nella casa, che potrebbero fornire indicazioni sull'utilizzo della ricina e le modalità di produzione. (ANSA).