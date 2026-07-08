(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 LUG - "Significativi passi avanti e progressi importanti" verso la soluzione del caso sono stati fatti negli ultimi giorni nell'ambito delle indagini sul duplice omicidio di Pietracatella. Lo si apprende da fonti qualificate. Le stesse fonti spiegano che una svolta è ora più vicina anche se servirà ancora tempo per chiudere il cerchio attorno a chi ha ucciso, avvelenandole con la ricina, Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi. Al momento comunque non ci sono indagati e il fascicolo relativo agli omicidi resta contro ignoti. Nella giornata di ieri intanto il parroco di Pietracatella, don Stefano Fracassi, è stato nuovamente a colloquio con gli investigatori, ma stavolta non in questura a Campobasso, ma negli uffici della procura a Larino. (ANSA).