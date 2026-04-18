(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 APR - Proseguono anche oggi in questura a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. La Squadra Mobile, guidata da Marco Graziano, stamattina ha sentito altre persone informate dei fatti, testimonianze di parenti e conoscenti delle vittime che si aggiungono alle decine di deposizioni già raccolte negli ultimi dieci giorni. Sono diverse le persone sentite più volte dall'inizio dell'indagine, segno che gli investigatori hanno trovato incongruenze e punti poco chiari ravvisando la necessità di riconvocare alcuni dei soggetti già ascoltati. Nelle prossime ore inoltre sarà nuovamente interrogato anche Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento durante le feste di Natale. È inoltre atteso a breve l'arrivo della relazione finale dal Centro antiveleni di Pavia sulla presenza della ricina nel sangue delle due vittime. (ANSA).