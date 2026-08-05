(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 AGO - "So che Campobasso, pur essendo questo un piccolo centro rispetto alle grandi aree metropolitane, ha una Squadra Mobile professionalmente molto attrezzata e in questa regione c'è una magistratura molto competente, conosco personalmente i magistrati del territorio, quindi credo che abbiano fatto già un grandissimo lavoro per individuare qualche elemento di indagine che non era così semplice da individuare. Dobbiamo avere solo fiducia che tutto verrà disvelato al più presto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando del caso delle donne, mamma e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella. Piantedosi ha risposto alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia di giuramento degli allievi agenti della Scuola di Polizia di Campobasso. (ANSA).