(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 NOV - E' in corso in questura a Campobasso un nuovo interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della Squadra Mobile stanno sentendo come testimone il fratello di Gianni Di Vita, Antonello. L'uomo vive a Torino. L'interrogatorio avviene mentre, nelle stesse ore, a Berlino sono in corso gli accertamenti irripetibili su alcuni dei reperti prelevati nella casa dove vivevano Sara Di Vita e sua mamma Antonella, avvelenate con la ricina a dicembre. (ANSA).