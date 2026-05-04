- CAMPOBASSO, 04 MAG - È in corso da alcuni minuti il sopralluogo della polizia Scientifica nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet e chiavette usb) appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Ielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Le operazioni vengono svolte da personale specializzato arrivato da Roma insieme agli uomini della Squadra Mobile di Campobasso con modalità idonee a non alterare lo stato dei luoghi sotto sequestro. Dopo la rimozione dei sigilli gli agenti sono entrati nell'abitazione consentendo la partecipazione anche ad un rappresentante per ognuna delle dieci parti coinvolte (5 indagati e 5 parti offese). Tutti hanno dovuto indossare dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della scena: tuta protettiva e altri accessori.