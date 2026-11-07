(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 NOV - Nel corso della perquisizione avvenuta ieri nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, perquisizione che ha preceduto il dissequestro dell'immobile, sono stati sequestrati alcuni libri gialli dedicati a omicidi. Ci sono in particolare due volumi che appartengono ad una trilogia della scrittrice inglese di thriller Holly Jackson: 'Come uccidono le brave ragazze' del 2019, dal quale è stata realizzata poi anche una serie tv di Netflix, e 'Una brava ragazza è una ragazza morta', uscito nel 2021. Dalla casa dove vivevano Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina a dicembre scorso, sono stati portati via anche due vecchi telefonini. (ANSA).