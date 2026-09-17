(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - In mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella ci sarebbero "elementi certi" che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. E' quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso: sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. (ANSA).