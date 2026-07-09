(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 LUG - E' stato depositato in procura a Larino l'esito delle autopsie su Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, mamma e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. La dottoressa Benedetta Pia De Luca ha dunque concluso il lavoro, realizzato insieme ad altri consulenti, che era iniziato il 31 dicembre scorso, giorno dello svolgimento degli esami autoptici all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Si è trattato di un lavoro molto lungo e complesso tanto che, dopo i primi tre mesi, sono state chieste tre proroghe ognuna di un mese. La perizia più gli allegati compongono un fascicolo molto voluminoso: quasi 900 pagine. Le autopsie confermano che mamma e figlia sono morte in seguito all'intossicazione causata dalla ricina. (ANSA).