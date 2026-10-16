(ANSA) - PESCARA, 16 OTT - È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la quarta e ultima perquisizione disposta dalla procura di Larino in altrettante scuole molisane nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco stanno ispezionando i computer presenti all'interno del liceo delle Scienze Umane di Casacalenda per verificare l'eventuale presenza di tracce della ricerca di ricina sul web. Si tratta dell'istituto dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni, padre e marito delle due donne avvelenate a dicembre. Negli ultimi tre giorni sono già state perquisite due scuole di Riccia, l'istituto Agrario e il liceo Scientifico, e una di Campobasso, il liceo Classico. Nelle prime due lavorano con ruoli diversi la professoressa amica di Gianni Di Vita e suo marito, la terza invece è quella frequentata fino allo scorso anno scolastico da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. (ANSA).