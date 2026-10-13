(ANSA) - RICCIA, 13 OTT - È iniziata dieci minuti prima delle 10 la prima delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della Squadra Mobile e dello Sco, cinque persone in tutto, sono entrati nell'istituto Agrario di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi. Nell'istituto, dove stamattina sono regolarmente in corso le lezioni, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Le altre tre perquisizioni sono previste domani al liceo Scientifico di Riccia (dove insegna la professoressa amica dell'ex sindaco) e poi ancora giovedì al liceo Classico di Campobasso (la scuola frequentata fino allo scorso anno da Sara e da sua sorella Alice) e infine venerdì al liceo delle Scienze Umane di Casacalenda (dove insegna Laura, cugina di Gianni Di Vita). Alle operazioni di stamattina partecipa anche Gianni Alfonso, consulente informatico dell'avvocato di Gianni Di Vita. (ANSA).