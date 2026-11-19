(ANSA) - BERLINO, 19 NOV - Sono cominciati stamattina al Robert Koch Institute di Berlino gli accertamenti irripetibili su alcuni dei reperti prelevati dalla casa di Pietracatella. Con gli esperti tedeschi, sono presenti il capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, alcuni uomini della Polizia Scientifica e una consulente del Maugeri di Pavia. Gli esperti hanno lavorato all'interno dell'istituto fino alle 13.30, poi hanno lasciato l'edificio senza rilasciare dichiarazioni. Le operazioni riprenderanno domattina. Sotto esame alcune impronte e tracce biologiche rilevate su un alcuni dei reperti e alimenti prelevati nei mesi scorsi nella casa dove vivevano Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi, morte avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Nel dettaglio i campioni in questione sono: un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. La procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Trattandosi di un accertamento irripetibile, le parti, sia gli indagati che le parti offese, potevano essere presenti alle operazioni ma nessuno tra legali e consulenti ha partecipato. (ANSA).