(ANSA) - LIVORNO, 27 AGO - Al via la mappatura degli edifici di Livorno dopo il caso della morte di una donna per il crollo del terrazzo di casa in via Bonomo, il 14 agosto scorso. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha istituito un gruppo tecnico permanente per la prevenzione dei rischi connessi allo stato di conservazione del patrimonio edilizio, coordinato dalla prefettura e composto da Comune e Provincia di Livorno, vigili del fuoco, Genio civile della Regione Toscana, Ordini e collegi professionali, associazioni degli amministratori condominiali e rappresentanti della proprietà edilizia. "La città - ha dichiarato il prefetto - negli anni ci ha mandato segnali seri e ripetuti. Ora dobbiamo metterli a sistema: quando è in gioco la vita delle persone, il nostro dovere è provare ad arrivare prima". Al gruppo sarà affidato innanzitutto il compito di predisporre un modello per una mappatura progressiva delle situazioni meritevoli di maggiore attenzione, sulla base di criteri tecnici oggettivi. Sarà fatta una ricognizione degli episodi verificatisi dall'1 gennaio 2021 ad oggi, attraverso l'incrocio dei dati disponibili presso Comune, vigili del fuoco e altri. L'obiettivo, viene spiegato, è ricostruire non solo gli interventi e le segnalazioni, ma anche le eventuali ordinanze e diffide e, soprattutto, verificare l'effettiva conclusione delle operazioni di messa in sicurezza. L'attività non riguarderà esclusivamente il patrimonio privato. Comune e Provincia saranno chiamati ad avviare o aggiornare una ricognizione dei rispettivi immobili, con particolare attenzione agli edifici scolastici, verificando gli accertamenti già effettuati, gli interventi realizzati e programmati e l'eventuale permanenza di criticità. (ANSA).