(ANSA) - IMPERIA, 27 AGO - È morta in ospedale Valentina Amandola, 22 anni, di Albenga, rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto all'alba di ieri sull'A10, tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. La giovane era alla guida della propria auto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un mezzo pesante. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un possibile malore o un colpo di sonno. La ragazza stava rientrando verso casa dopo aver trascorso la serata nell'Imperiese. L'impatto era stato violentissimo e la giovane era rimasta incastrata nell'abitacolo. I vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere e affidata ai medici sanitari che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ricoverata in prognosi riservata, è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. L'incidente era avvenuto intorno alle 6.45 di ieri, al chilometro 102 dell'A10, in direzione Genova. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Imperia era intervenuta per soccorrere la conducente e mettere in sicurezza il veicolo. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la giovane era stata trasferita al Santa Corona con l'elicottero Grifo, atterrato nella piazzola del casello di San Bartolomeo al Mare. Per consentire le operazioni di soccorso era stata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Genova, nel tratto compreso tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. Restano ora da chiarire le cause e l'esatta dinamica dello schianto. Gli accertamenti dovranno stabilire se la perdita di controllo dell'auto sia stata provocata da un malore, da un colpo di sonno o da altre circostanze. (ANSA).