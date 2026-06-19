(ANSA) - BARI, 19 GIU - Una bambina di quattro anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle sette del mattino di oggi, sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma, e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale Di Venere di Bari, per trauma alla gamba sinistra e cranico. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati. Secondo quanto emerso finora, l'auto a bordo della quale viaggiava la piccola sarebbe finita fuori strada, non è chiaro se dopo uno scontro con un altro mezzo che procedeva in direzione opposta. Indagano gli agenti della polizia stradale. Il traffico è attualmente bloccato. (ANSA).