(ANSA) - PARIGI, 18 APR - E' morta ieri a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Fares, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. Lo hanno annunciato le figlie Cylia e Shana Chasman Fares è morta all'ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata domenica dopo essere stata estratta dalla vasca di un club privato in Rue Blanche, nel nono arrondissement della capitale francese. È stata aperta un'inchiesta. L'attrice-modella avrebbe dovuto girare il suo primo lungometraggio come sceneggiatrice e regista il prossimo settembre. "Grazie al duro lavoro, all'introspezione e alla pura determinazione ho trovato una squadra fantastica: stiamo lavorando insieme a una commedia d'azione con Tf1 Studios", aveva spiegato in un'intervista pubblicata a gennaio e nella quale aveva anche rivelato di essersi sottoposta nel 2007 a un "intervento chirurgico al cervello a causa di un aneurisma piuttosto grande: una bomba a orologeria che doveva essere trattata con urgenza". "E in quattro anni ho subito tre interventi al cuore", aveva aggiunto l'attrice affermando di nuotare quattro volte a settimana. Nata nel 1968 a Marrakech, la Farès è cresciuta a Nizza prima di trasferirsi a Parigi per intraprendere la carriera artistica. Ha iniziato quella cinematografica negli anni '90, lavorando con registi di fama come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin. Ha partecipato anche a 'Poliziotti' del 1995 di Giulio Base, con Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart. (ANSA).