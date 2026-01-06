PADOVA. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di una 12enne deceduta il 31 dicembre nella Terapia intensiva pediatrica dell'Azienda Ospedale Università di Padova a causa di una polmonite fulminante. La pm Valeria Peruzzo ha disposto l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, per stabilire se ci siano state omissioni o responsabilità mediche.



Attualmente non ci sono indagati e la polizia giudiziaria ha acquisito la cartella clinica della ragazzina. La giovane aveva iniziato a stare male il 28 dicembre con febbre fino a 40 gradi. I genitori l'avevano portata al pronto soccorso pediatrico di Padova dove era stata ricoverata per le difficoltà respiratorie. Nei giorni successivi il quadro clinico si è aggravato e la ragazzina è stata trasferita in rianimazione, dove è morta la mattina del 31 dicembre.



Non soffriva di patologie pregresse. Praticava danza, suonava il pianoforte da quattro anni e frequentava la seconda media con ottimi risultati. Aveva sostenuto visite mediche sportive nell'ottobre scorso con riscontri positivi.



Ieri sera la comunità di Sant'Angelo si è raccolta nella chiesa di San Michele per una veglia di preghiera. "È viva e guida i nostri passi sulla via della vita", ha detto il parroco don Enrico Piccolo.