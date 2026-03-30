MODENA. Grave lutto per la famiglia Rivetti: è morta a soli 10 anni Nina Rivetti, nipote di Carlo Rivetti, fondatore del marchio Stone Island. La bambina, malata da tempo, viveva nel capoluogo lombardo con i genitori. La notizia è stata diffusa dal club Modena FC, di cui il padre Silvio Rivetti è vicepresidente.



Nel comunicato ufficiale la società ha parlato di un “gravissimo lutto”, ricordando la piccola come molto amata e vicina a tutta la comunità sportiva. Il dolore ha coinvolto la famiglia e l’ambiente gialloblù.