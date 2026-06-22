(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Una condanna a un anno, un mese e 10 giorni e altre due a un anno per omicidio colposo. Lo ha deciso la giudice del Tribunale di Milano, Nicoletta Marchegiani, al termine del processo nei confronti del responsabile e di due ex dipendenti dell'Unità ponti del Comune finiti a processo per la morte di Andrea Elifani. L'uomo, 40 anni, la sera del 2 aprile 2021, ha perso la vita dopo un volo di circa tre metri per il cedimento di una balaustra a cui era appoggiato dello storico ponte di ferro sul Naviglio della Martesana, conosciuto anche come 'El pont de pan fiss'. La giudice, oltre a concedere ai tre imputati le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e ai due ex dipendenti anche la non menzione, ha disposto la restituzione al Comune di Milano del ponte e delle scalinate "previa" la messa in sicurezza per evitare qualsiasi pericolo. Le motivazioni saranno depositate in 90 giorni. (ANSA).