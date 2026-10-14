(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di circa 2.000 dollari, secondo le stime diffuse da Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics. "Si consideri che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi otto mesi", ha scritto Zandi su X. "Non c'è da stupirsi che la guerra sia così impopolare". Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi a livello nazionale, secondo le stime di Moody's. Zandi ha indicato i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Un gallone di benzina costa 4,37 dollari, in rialzo rispetto ai 2,98 dollari relativi a prima del del conflitto. Il costo medio del diesel "si aggira sopra i 6 dollari e il carburante per i jet è quasi raddoppiato. "Complessivamente, si tratta di una cifra vicina ai 1.100 dollari a famiglia, pagati sia al distributore sia attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea", ha scritto ancora Zandi. e, con l'avvicinarsi dell'inverno, "anche il costo decisamente più elevato del combustibile per il riscaldamento domestico sta facendo lievitare le spese". I calcoli di Zandi tengono conto anche della decisione della Federal Reserve di alzare i tassi di interesse. I tassi sui mutui a tasso fisso sono saliti da una soglia inferiore al 6% prima della guerra all'attuale 7,5% circa. "Secondo le nostre stime, l'aumento dei tassi è costato all'economia circa 540 dollari a famiglia", ha scritto. Il costo delle operazioni militari ammonta a circa 360 dollari a famiglia, stando ai calcoli di Zandi. A inizio maggio, durante un'audizione alla Commissione Stanziamenti della Camera, il direttore finanziario ad interim del Pentagono, Jules Hurst III, ha riferito ai legislatori che il costo del conflitto si stava avvicinando ai 29 miliardi. A fine giugno, l'American Enterprise Institute, think tank di orientamento conservatore, ha stimato il costo delle operazioni in 38,6 miliardi di dollari. Il Center for Strategic and International Studies, in un rapporto di fine giugno, ha quantificato la spesa in circa 40 miliardi. A giugno, la Casa Bianca ha richiesto 87 miliardi di fondi supplementari per contribuire a coprire i costi di reintegro delle scorte e del dispiegamento di truppe nell'area di competenza del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). È probabile che il provvedimento necessiti dei voti dei democratici per essere approvato al Senato. (ANSA).