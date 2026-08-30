(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 30 AGO - "Gli incontri che abbiamo avuto a Mosca con diversi rappresentanti delle missioni diplomatiche servono a rafforzare l'iniziativa della Santa Sede di mantenere aperta la via del dialogo, siamo convinti che questa sia la strada da seguire e che isolare le persone, i Paesi, francamente non aiuti. Questa è la nostra opinione, ovviamente ogni Stato ha tutto il diritto di decidere autonomamente la propria strategia. Venendo qui a Mosca e facendo quello che altri in questo momento non fanno, invitiamo a riflettere se le strategie attuate finora stiano portando dei risultati per risolvere questa tragedia". Lo dice mons. Paul Gallagher, 'ministro' degli Esteri vaticano tracciando un bilancio della missione a Mosca con i media vaticani. (ANSA).