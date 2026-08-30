(ANSA) - VERBANIA, 30 AGO - Una persona è morta e altre cinque sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita nel nord del Piemonte, in valle Devero (Verbano-Cusio-Ossola) a pochi chilometri dal confine dalla Svizzera. E avvenuto nella notte in una baita isolata all'alpe Buscagna, nel territorio comunale di Baceno, dove si trovavano sei margari. Secondo le prime informazioni rese note dal 118, la vittima aveva 37 anni. Critiche sono le condizioni di un ragazzo di 19 anni, trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri due uomini di 62 anni sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Novara in codice giallo. (ANSA).