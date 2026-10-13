(ANSA) - BANGKOK, 13 OTT - L'economia mondiale "ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock" negli ultimi sette culminati con la guerra in Medio Oriente: tuttavia "questa resilienza è sotto sforzo" e "potrebbe presto essere messa alla prova". L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista Fmi Silvana Tenreyro: hanno sorretto la crescita "il riorientamento degli approvvigionamenti energetici" e "il boom degli investimenti per l'Ia". Tuttavia "le scorte energetiche si stanno assottigliando" - avverte Tenreyro - e "ulteriori shock geopolitici possono ripercuotersi ancora sui prezzi e interruzioni delle forniture". Inoltre l'alto debito limita gli spazi di manovra fiscale, e le banche centrali hanno le mani legate perché devono concentrarsi sulla stabilità dei prezzi. (ANSA).