VENEZIA. La prima cosa che desiderava era rivedere Venezia e riabbracciare le persone che le sono rimaste accanto. Dopo 14 anni trascorsi in carcere, Monica Busetto, 75 anni, è tornata a casa, lasciandosi alle spalle una lunga vicenda giudiziaria conclusa con la revisione della condanna a 25 anni per l'omicidio della vicina Lida Taffi Pamio.

«Ho pensato a tante cose», ha raccontato dopo essere uscita dal carcere di Verona. Ma, nonostante tutto, non ha mai smesso di credere che sarebbe arrivato il momento di poter tornare libera. A colpirla, nelle prime ore dopo la scarcerazione, è soprattutto la possibilità di ritrovare gli affetti: «Vedere la mia famiglia, gente che mi vuole bene, che mi ha sempre voluto bene e che è sempre stata vicino a me».

Il ritorno nella sua città assume così un significato particolare, dopo oltre un decennio lontana dalla propria quotidianità. «Mi sembra di respirare, adesso, a vedere la mia Venezia», ha detto.

La donna ha parlato anche della speranza, rimasta viva nonostante gli anni di detenzione e le ripetute dichiarazioni di innocenza. «Non mi è mai mancata, mai», ha ribadito. Per lei, quella di oggi è «una giornata più che felice».