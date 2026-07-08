(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Termina con un'amara sconfitta il cammino della Nazionale Under 19 guidata dal tecnico Alberto Bollini nella fase finale dell'Europeo di categoria, in corso in Galles. Gli azzurrini si arrendono per 5-4 ai rigori contro la Danimarca al Bangor City Stadium, nel play-off valido per la qualificazione al prossimo Mondiale Under 20, in programma nel 2027 tra Azerbaigian e Uzbekistan. Dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0, Massimo Pessina, portiere del Bologna, ha parato un rigore al centravanti del Leganés Alfred G›thler, prima degli errori decisivi di Andrea Natali, difensore dell'AZ Alkmaar, e Destiny Onoguekhan Elimoghale, ala classe 2009 della Juventus. Il primo consente all'attaccante del Lecce Hjalte Lærke di ristabilire l'equilibrio dal dischetto, mentre il secondo regala il match-point al difensore del Silkeborg Simon Stüker, che non sbaglia e manda la formazione di Mads Lyng al turno successivo. "C'è grande amarezza per il risultato - sottolinea l'allenatore azzurro - più che per la prestazione di oggi. I numeri dicono che abbiamo creato tanto, con 15 conclusioni e un palo clamoroso, mentre se guardiamo al cammino complessivo abbiamo subito un solo gol su azione (l'1-0 dell'Ucraina, ndr) in quattro partite. Questa fase finale non è nata sotto una buona stella, ma non vogliamo appellarci alla sfortuna. Eravamo la squadra più giovane del torneo (18,6 anni di età media, ndr), con quattro esordienti assoluti nell'Under 19 (Antonio Arena, Cristiano De Paoli, Destiny Onoguekhan Elimoghale e Samuel Wiafe, ndr), due dei quali classe 2009 (Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale, ndr), e tutti hanno dato il massimo. Resta il rammarico per non aver raggiunto la semifinale e per non aver vinto oggi una partita che avremmo meritato. Quando si costruisce così tanto, bisogna essere più concreti". L'Italia vede così sfumare la qualificazione alla Coppa del Mondo di categoria, interrompendo una striscia di quattro partecipazioni consecutive: nel 2017 in Corea del Sud, nel 2019 in Polonia, nel 2023 in Argentina e nel 2025 in Cile. (ANSA).