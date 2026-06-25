(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Scozia-Brasile 0-3 e Marocco-Haiti 4-2 nella terza giornata del gruppo C del Mondiale 2026. Brasile subito in vantaggio, al 7' minuto del primo tempo con un gol di Vinicius, a cui viene annullata una seconda rete messa a segno al 19' per un fallo in attacco. Doppietta rimandata di poco: ancora Vinicius segna nel recupero del primo tempo, al 48', con un colpo di testa. Nella ripresa arrotonda Cunha al 60'. Boato dei tifosi verdeoro per l'ingresso in campo di Neymar, al suo debutto in questo mondiale dopo l'infortunio. Il Brasile chiude il girone primo in classifica con 7 punti, secondo il Marocco con gli stessi punti ma una peggiore differenza reti. Festival di reti nell'altra partita del girone. Nordafricani in svantaggio al 10' per un'autorete di Bounou. Il pareggio al 39' con Hakimi. Haiti di nuovo in vantaggio al 43' con Isidor, e di nuovo pareggio con Saibari al 46'. Nella ripresa il Marocco prende il largo: a segno Rahimi al 78' e Yassine all'89'. Si qualificano ai sedicesimi Brasile e Marocco. (ANSA).