(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Repubblica Ceca-Messico 0-2 e Sudafrica-Corea del Sud 1-0 nella terza giornata del girone A del Mondiale 2026. Chavez porta in vantaggio i messicani al 55'. Raddoppio di Quinones al 61', tris di Fidalgo al 94'. Ovazione per l'ingresso in campo al 77' di Ochoa, storico portiere che compirà 41 anni a luglio. Per lui è il sesto mondiale (record come Messi e Ronaldo). Il Messico si qualifica ai sedicesimi vincendo il proprio gruppo a punteggio pieno (nove punti) con 6 gol segnati e zero subiti. Eliminata la Repubblica Ceca, ultima in classifica. Si qualifica anche il Sudafrica, secondo in classifica, grazie alla rete segnata da Maseko. (ANSA).