(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Dopo l'ultima giornata del girone K dei Mondiali di calcio sono tre le squadre che si qualificano ai sedicesimi: Colombia, Portogallo e Congo. Colombia-Portogallo finisce 0-0 dopo una partita non ricca di emozioni, ma giocata meglio dai colombiani. Annullato nella ripresa, per fuorigioco, un gol dei sudamericani. La Colombia si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone (7 punti), il Portogallo si qualifica come secondo (5 punti). Il Congo compie l'impresa e batte 3-1 l'Uzbekistan di Cannavaro. Apre le marcature al 10' del primo tempo Shomurodov. Nella ripresa la rimonta degli africani con la rete su rigore di Wissa al 68' e il gol di Mayele al 78'. Nel finale, al 91', arriva un altro gol di Wissa, che sigla così la una doppietta. La Repubblica democratica del Congo si qualifica ai sedicesimi di finale rientrando tra le migliori terze classificate. (ANSA).