(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Dopo l'ultima giornata del girone J dei Mondiali di calcio sono tre le squadre che si qualificano ai sedicesimi: Argentina, Austria e Algeria. E nuovo record per Lionel Messi, a segno questa notte con l'Albiceleste: nessuno prima di lui aveva segnato per sette partite consecutive ai Mondiali. Giordania-Argentina finisce 1-3. Apre le marcature al 19' del primo tempo Lo Celso, poi raddoppia su rigore Lautaro Martinez al 31'. Nella ripresa, al 55', accorcia le distanze per la Giordania l'attaccante Al Tamari. Infine l'eterno Messi segna su punizione all'80'. L'Argentina si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone. Sfiderà Capo Verde. Messi, partito inizialmente in panchina, è entrato nel secondo tempo al posto di Lautaro. Titolare il 'comasco' Nico Paz. Algeria-Austria finisce invece 3-3. Apre le marcature al 28' del primo tempo l'ex interista Arnautovic, il pareggio dei nordafricani arriva allo scadere del primo tempo, al 45', con Belghali. Sabitzer riporta in vantaggio gli austriaci al 55', ma la squadra nordafricana ritrova la parità con Mahrez cinque minuti dopo, al 60', e addirittura passa in vantaggio, ancora con Mahrez, al 93'. Infine, al 96', il pareggio degli europei con Kalajdzic. L'Austria qualificata come seconda del girone, l'Algeria si qualifica tra le migliori terze. L'Iran, fra le terze, è la prima delle escluse. (ANSA).