(ANSA) - ROMA, 06 LUG - L'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale 2026. Doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo al 34' e al 36' (esattamente ad 1 minuto 38 secondi di distanza) e Harry Kane su rigore al 60'. Per il Messico, rete di Julián Quiñones al 42' e di Raúl Jiménez al 60', su rigore. Dal 54', dopo il cartellino Rosso Jarell Quansah, l'Inghilterra è rimasta in 10. (ANSA).