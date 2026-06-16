(ANSA) - LOS ANGELES, 15 GIU - La Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ai Mondiali di calcio 2026, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo, ai Mondiali del 2022 in Qatar e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. (ANSA).