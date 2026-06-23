(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Donald Trump sarà alla finale dei Mondiali. "Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore", ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino in 'intervista a Fox. A chi gli chiedeva se avrebbero effettuato la premiazione insieme, Infantino ha detto: "Certo". Trump ha partecipato lo scorso anno alla finale della coppa del mondo dei club fra Chelsea e Paris Saint-Germain al MetLife Stadium. Il presidente fu fischiato quando salì sul palco. (ANSA).