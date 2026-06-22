(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Come previsto la tempesta di fulmini è arrivata vicino allo stadio di Filadelfia e Francia-Iraq è stata sospesa con l'ordine di evacuazione dell'impianto per gli spettatori. Il tutto dopo la fine del primo tempo del match del gruppo I del Mondiale di calcio con i Blues in vantaggio 1-0 grazie al gol di Mbappe al 14' del primo tempo. Si tratta della prima sospensione di una partita al Mondiale, in base alle stringenti regole statunitensi in caso di temporali, come già successo durante le partite del Mondiale per club di un anno fa sempre negli Usa. (ANSA).