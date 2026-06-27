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(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Inghilterra prima, Croazia seconda e Ghana terzo, tutte qualificate ai sedicesimi: si conclude così il girone L dei Mondiali di calcio. A Filadelfia Croazia-Ghana finisce 2-1. Apre le marcature al 31' del primo tempo l'interista Sucic. Nel secondo tempo pareggia al 28' Luckassen, e il granata Vlasic riporta in vantaggio la Croazia al 38'. Croazia qualificata come seconda del girone, il Ghana si qualifica tra le migliori terze. Nello stesso girone, a New York, Panama-Inghilterra 0-2. Apre le marcature al 16' della ripresa Bellingham, raddoppia al 21' Kane. L'Inghilterra si qualifica ai sedicesimi come capolista del girone. (ANSA).