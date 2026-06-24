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(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Colombia-Congo 1-0 nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. Dopo un primo tempo bloccato, finito 0-0, nella ripresa Munoz sblocca la partita al 76' portando in vantaggio i sudamericani. Il risultato del match, arbitrato dall'italiano Maurizio Mariani, non cambia più nonostante altre occasioni per raddoppiare della Colombia, che si vede annullare anche due reti per fuorigioco. Sudamericani primi in classifica a punteggio pieno nel gruppo K, con due punti di vantaggio sul Portogallo. (ANSA).