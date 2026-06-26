(ANSA) - SAN FRANCISCO, 25 GIU - L'Australia si è assicurata la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026 mantenendo il secondo posto nel Gruppo D grazie a un pareggio per 0-0 contro il Paraguay, in una partita della terza e ultima giornata della fase a gironi giocata a a San Francisco e caratterizzata da poche occasioni da gol. Con quattro punti ma una differenza reti di -2, il Paraguay dovrà attendere per sapere se potrà qualificarsi come una delle migliori terze classificate. La Turchia ha battuto gli Stati Uniti per 3-2 con un gol nel finale di Kaan Ayhan, in una partita ininfluente ma ricca di emozioni. Già vincitori del Gruppo D, gli Usa sono arrivati a Los Angeles con l'obiettivo di prolungare la loro serie di vittorie, ma con lo sguardo già rivolto ai sedicesimi di finale di mercoledì prossimo contro la Bosnia-Erzegovina. Per la Turchia, già eliminata senza aver segnato nemmeno un gol dopo le disastrose sconfitte contro Paraguay e Australia, l'unico obiettivo era quello di riscattare l'onore. (ANSA).