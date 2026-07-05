(ANSA) - ROMA, 06 LUG - L'allenatore della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha dichiarato che l'eliminazione contro la Norvegia ai Mondiali del 2026 rappresenta "l'inizio di una nuova avventura". In conferenza stampa, il tecnico italiano ha affermato che tutti sono "profondamente rattristati" dalla sconfitta per 2-1 agli ottavi di finale, ma ha sottolineato che il Brasile ha disputato un "buon Mondiale" e avrebbe persino meritato "di vincere la partita di oggi". "Dobbiamo pensare che una sconfitta sia l'inizio di una nuova avventura. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare, a trovare nuove idee. Non è la fine, è l'inizio di un nuovo ciclo", ha sottolineato Ancelotti. (ANSA).