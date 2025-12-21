(ANSA) - ROMA, 22 DIC - La Sir Sicoma Monini Perugia vince per la terza volta nella sua storia il Mondiale per club, battendo 3-0 nella finale in Brasile i giapponesi dell'Osaka Bluteon, col punteggio di 25-20, 25-21, 29-27. La squadra umbra, guidata in campo a Belem da Simone Giannelli e in panchina da Angelo Lorenzetti, aveva già conquistato il trofeo nel 2022 e nel 2023 e in questa stagione ha vinto la Champions. E' l'ennesimo titolo per l'Italia del volley in questo 2025, che segue di pochi giorni il successo nel Mondiale per club donne di Scandicci in una finale tricolore con Conegliano e corona i trionfi mondiali delle nazionali femminile e maschile. (ANSA).