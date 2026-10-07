(ANSA) - CATANIA, 07 OTT - "Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale, per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza". Così Maria Angela Distefano, parlando con l'ANSA, sull'iniziativa del Capo dello Stato su suo marito Guido Gianni, che oggi ha 66 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per avere ucciso due banditi, e averne ferito un terzo, che tentavano una rapina nella sua gioielleria di Nicolosi (Catania). "Fino a ieri - aggiunge - piangevo lacrime di dolore, oggi di gioia. Penso a lui e a quello che ha passato, adesso spero di poterlo vedere tornare presto a casa". Ricorda la sua iniziativa di raccolta firme per la grazia, ma non vuole aggiungere altro. "Ho parlato con l'avvocato - spiega - e attendiamo il risultato dei 'conteggi' sugli anni che gli restano da scontare e quelli che gli sono stati 'graziati'". Alla domanda sulla condanna a suo marito glissa: "preferisco non rispondere, mi interessa vedere mio marito a casa...". (ANSA).